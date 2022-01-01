Установка воздушно-плазменной резки Сибирь 140 ЧПУ с ручным 6 м плазматроном (смен.фильтр, IGBT)

Новый источник – флагман линейки плазморезов «Сибирь»Специально спроектирован для работы в составе станка с ЧПУ для термической резки металла.Максимальная толщина реза в автоматическом режиме – 35мм, в ручном режиме – до 50 мм.ПН 100% на максимальном токе в 140 ампер.Оснащен разъемами коммутации для подключения к станкам с ЧПУ. Никакие дополнительные переходники или доработка источника не требуется.Опционально устанавливаемый блок электромагнитной совместимости, для тех станков с ЧПУ, для которых это необходимо.Как и все аппараты "Сибирь" может использоваться для работы в полевых условиях при температуре до -40 С.Доступные и качественные расходные материалы Trafimet (Италия).Технические характеристики:Номинальное питающее напряжение, В380 (+10%,-15%)Диапазон регулировки тока, А35-140Макс. толщина разрезаемого металла50Номинальная потребляемая мощность, кВт26Напряжение холостого хода, В280Рабочее напряжение, В150Частота питающей сети, Гц50Продолжительность нагрузки, % ( с фильтром, %)100Степень защитыIP23Рабочая температура окружающей среды, град. С-40...+40Габаритные размеры, мм669 х 388 х 348Рабочее давление компрессора, атм4,5-5Расход воздуха, л/мин230Масса аппарата, кг43Комплект поставки:1. Плазмотрон Ergocut A141 (6м.) – 1шт. 2. Зажим «земля» с кабелем (4 м.) – 1 шт. 3. Фильтр регулятор (осушитель EW 2000-2) – 1шт. 4. Евроразъем. 5. Быстросъем. 6. Шланг воздушный (до -40 градусов) – 5м. 7. Насадка пружинная CV0011 – 1 шт. 8. Насадка роликовая CV0021 – 1шт. 9. Сопло PD0101-17 – 5шт. 10. Катод PR0101 – 5шт. 11. Источник плазменной резки «Сибирь 140ПР ЧПУ» - 1шт.