Установка воздушно-плазменной резки Сибирь 140 ПР(смен.фильтр, IGBT)

Установка воздушно-плазменной резки металла "СИБИРЬ 140ПР" с бесконтактным поджигом предназначена для ручной резки углеродистых, легированных сталей и сплавов цветных металлов толщиной до 50 мм.

"СИБИРЬ 140ПР" обеспечивает высокую скорость реза, а так же низкую себестоимость за счет исключения использования баллонов с кислородом и горючими газами.

Аппарат может использоваться для работы в полевых условиях при температуре до -40 С.

