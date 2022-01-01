Установка воздушно-плазменной резки Сибирь 70 ПР(смен.фильтр, IGBT)

Установка воздушно-плазменной резки металла "СИБИРЬ 70ПР" с бесконтактным поджигом предназначена для резки углеродистых, легированных сталей и сплавов цветных металлов.Благодаря новой улучшенной конструкции "СИБИРЬ 70ПР" обладает массой всего 12 кг. Однако при таком весе, аппарат режет металл толщиной до 20 мм, а высокочастотный бесконтактный поджиг дуги существенно облегчает процесс работы."СИБИРЬ 70ПР" обеспечивает высокую скорость реза, а так же низкую себестоимость за счет исключения использования баллонов с кислородом и горючими газами.Аппарат может использоваться для работы в полевых условиях при температуре до -40 С.Технические характеристики:Номинальное питающее напряжение, В220 (+10%,-15%)Диапазон регулировки тока, А30-70Макс. толщина разрезаемого металла20Номинальная потребляемая мощность, кВт11Напряжение холостого хода, В240Рабочее напряжение, В130Частота питающей сети, Гц50Продолжительность нагрузки, % ( с фильтром, %)80 (65)Степень защитыIP23Рабочая температура окружающей среды, град. С-40...+40Габаритные размеры, мм365 х 160 х 280Рабочее давление компрессора, атм4,5Расход воздуха, л/мин180Масса аппарата, кг11Комплект поставки:1. Плазмотрон Ergocut A81 (6м.) – 1шт. 2. Зажим «земля» с кабелем. (4 м.) – 1 шт. 3. Фильтр регулятор (осушитель EW 2000-2) – 1шт. 4. Евроразъем. 5. Быстросъем. 6. Шланг воздушный (до -40 градусов) – 5м. 7. Насадка пружинная CV0011 – 1 шт. 8. Насадка роликовая CV0051 – 1шт. 9. Фильтр пылеулавливающий класса G2 – 2 шт. 10. Сопло PD0105-12 – 5шт. 11. Катод PR0109 – 5шт. 12. Источник плазменной резки «Сибирь 70ПР» - 1шт.