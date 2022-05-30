Источник бесперебойного питания Ресанта УБП-400 61/49/3

УБП-400 Ресанта купить стоит для экстренной подзарядки электрических аккумуляторов, батарей, инструментов и профессионального оборудования. Это полезный прибор, обладающий эргономичным дизайном корпуса, что дает возможность транспортировки источника бесперебойного питания в непосредственно в место работы, или поблизости объекта, нуждающегося в подзарядке. Будет полезен УБП-400 Ресанта для газового котла, на случай, если в доме нет постоянного источника электропитания. Прибор оснащен вентиляционными отверстиями, что защищает его от перегрева при длительной эксплуатации. Наличие дисплея с отображаемыми текущими параметрами, такими как входное и выходное напряжение, уровень заряда батареи и уровень нагрузки на прибор, облегчает контроль состояния оборудования, и позволяет вовремя производить его обслуживание.

Преимущества бесперебойника Ресанта убп 400:

Компактность;

Универсальность;

Надежность;

Практичность.

Комплектация: