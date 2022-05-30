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Источник бесперебойного питания Ресанта УБП-400 61/49/3
5.0
3
8 690 ₽
Источники бесперебойного питания
    Источник бесперебойного питания Ресанта УБП-400 61/49/3
    Арт. X183179
    5.0
    3
    Источник бесперебойного питания Ресанта УБП-400 61/49/3
    Источник бесперебойного питания Ресанта УБП-400 61/49/3
    Источник бесперебойного питания Ресанта УБП-400 61/49/3
    Источник бесперебойного питания Ресанта УБП-400 61/49/3
      Источник бесперебойного питания Ресанта УБП-400 61/49/3
      Источник бесперебойного питания Ресанта УБП-400 61/49/3
      Источник бесперебойного питания Ресанта УБП-400 61/49/3
      Источник бесперебойного питания Ресанта УБП-400 61/49/3

      Источник бесперебойного питания Ресанта УБП-400 61/49/3

      8 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X183179
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Для компьютера
      		Нет
      Для ЦОД
      		Нет
      Все характеристики
      8 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • УБП-400 Ресанта купить стоит для экстренной подзарядки электрических аккумуляторов, батарей, инструментов и профессионального оборудования. Это полезный прибор, обладающий эргономичным дизайном корпуса, что дает возможность транспортировки источника бесперебойного питания в непосредственно в место работы, или поблизости объекта, нуждающегося в подзарядке. Будет полезен УБП-400 Ресанта для газового котла, на случай, если в доме нет постоянного источника электропитания. Прибор оснащен вентиляционными отверстиями, что защищает его от перегрева при длительной эксплуатации. Наличие дисплея с отображаемыми текущими параметрами, такими как входное и выходное напряжение, уровень заряда батареи и уровень нагрузки на прибор, облегчает контроль состояния оборудования, и позволяет вовремя производить его обслуживание.

        Преимущества бесперебойника Ресанта убп 400:

        • Компактность;
        • Универсальность;
        • Надежность;
        • Практичность.

        Комплектация:

        • Источник бесперебойного питания;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.