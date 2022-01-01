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Устройство для вырезания седловин на трубах Stalex PN-1/2S
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Трубогибочные станки
    Устройство для вырезания седловин на трубах Stalex PN-1/2S
    Арт. stalex_6026
    Устройство для вырезания седловин на трубах Stalex PN-1/2S
    Устройство для вырезания седловин на трубах Stalex PN-1/2S
    Устройство для вырезания седловин на трубах Stalex PN-1/2S
      Устройство для вырезания седловин на трубах Stalex PN-1/2S
      Устройство для вырезания седловин на трубах Stalex PN-1/2S
      Устройство для вырезания седловин на трубах Stalex PN-1/2S

      Устройство для вырезания седловин на трубах Stalex PN-1/2S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_6026

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		300x170x120
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Устройство для вырезания седловин на трубах Stalex PN-1/2S 376202 используется при обработке труб перед их сваркой. Механизм позволяет вырезать часть трубы диаметром до 2 дюймов под углом до 60 градусов. Требуемый размер адаптера шпинделя - 1/2" и 5/8". Размер шпинделя - 3/4"