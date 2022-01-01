Устройство для вырезания седловин на трубах Stalex PN-1/2S 376202 используется при обработке труб перед их сваркой. Механизм позволяет вырезать часть трубы диаметром до 2 дюймов под углом до 60 градусов. Требуемый размер адаптера шпинделя - 1/2" и 5/8". Размер шпинделя - 3/4"