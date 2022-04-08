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Прижимное устройство Belmash УП-04
5.0
2
Найти аналог
Прижимные устройства для станков
    Прижимное устройство Belmash УП-04
    Арт. X1314011259
    5.0
    2
    Прижимное устройство Belmash УП-04
    Прижимное устройство Belmash УП-04
    Прижимное устройство Belmash УП-04
    Прижимное устройство Belmash УП-04
    Прижимное устройство Belmash УП-04
    Прижимное устройство Belmash УП-04
    Прижимное устройство Belmash УП-04
    Прижимное устройство Belmash УП-04
    Прижимное устройство Belmash УП-04
    Прижимное устройство Belmash УП-04
    Прижимное устройство Belmash УП-04
    Прижимное устройство Belmash УП-04
    Прижимное устройство Belmash УП-04
    Прижимное устройство Belmash УП-04
    Прижимное устройство Belmash УП-04
    Прижимное устройство Belmash УП-04

    Прижимное устройство Belmash УП-04

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X1314011259
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Belmash
    Мин. ширина заготовки, мм
    		15
    Макс. ширина заготовки, мм
    		230
    Макс. глубина строгания за один проход, мм
    		3
    Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм
    		8
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Устройство прижимное Belmash УП-04 предназначено для безопасной обработки при строгании заготовок толщиной менее 63 мм. Применяется на станке СДМП-2200.

      Преимущества

      • Обеспечивает равномерное прижатие заготовки к рабочей поверхности и облегчают подачу материала, что улучшает чистоту обработки заготовки
      • Крепление устройства на станок осуществляется с помощью винтов и шайб
      • Настройка устройства выполняется с помощью ручки зажима вверху и ручки пружинного блока сбоку в соответствии с требуемой толщиной заготовки или усилием ее прижатия
      • Собрать устройство можно за считанные минуты, в комплекте присутствует инструкция
      • Ширина строгания – от 15 до 230 мм
      • Диапазон глубины за один проход настраивается до 3 мм включительно