Прижимное устройство Belmash УП-04

Преимущества

Обеспечивает равномерное прижатие заготовки к рабочей поверхности и облегчают подачу материала, что улучшает чистоту обработки заготовки

Крепление устройства на станок осуществляется с помощью винтов и шайб

Настройка устройства выполняется с помощью ручки зажима вверху и ручки пружинного блока сбоку в соответствии с требуемой толщиной заготовки или усилием ее прижатия

Собрать устройство можно за считанные минуты, в комплекте присутствует инструкция

Ширина строгания – от 15 до 230 мм

Диапазон глубины за один проход настраивается до 3 мм включительно

Устройство прижимное Belmash УП-04 предназначено для безопасной обработки при строгании заготовок толщиной менее 63 мм. Применяется на станке СДМП-2200.