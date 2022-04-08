Прижимное устройство Belmash УП-2500
Арт. X1314011248
Характеристики
|
Производитель
|
Мин. ширина заготовки, мм
|15
|
Макс. ширина заготовки, мм
|270
|
Макс. глубина строгания за один проход, мм
|3
|
Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм
|8
- Устройство прижимное Belmash УП-2500 предназначено для безопасной обработки при строгании заготовок толщиной менее 63 мм. Применяется на станках СДМ-2500, SDM-2500M, SDM-2500PRO
Преимущества
- Обеспечивает равномерное прижатие заготовки к рабочей поверхности и облегчают подачу материала, что улучшает чистоту обработки заготовки
- Крепление устройства на станок осуществляется с помощью винтов и шайб
- Настройка устройства выполняется с помощью ручки зажима вверху и ручки пружинного блока сбоку в соответствии с требуемой толщиной заготовки или усилием ее прижатия
- Собрать устройство можно за считанные минуты, в комплекте присутствует инструкция
- Ширина строгания – от 15 до 270 мм
- Диапазон глубины за один проход настраивается до 3 мм включительно