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Прижимное устройство Belmash УП-2500
4.5
2
6 350 ₽
7 480 ₽
Прижимные устройства для станков
  • Персональная скидка
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Арт. X1314011248
4.5
2
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500
Прижимное устройство Belmash УП-2500

Прижимное устройство Belmash УП-2500

  • -1 130 ₽
6 350 ₽
7 480 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 7 480 ₽
Получить ещё скидку
-445 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X1314011248
4.5
2

Характеристики

Производитель
Belmash
Мин. ширина заготовки, мм
15
Макс. ширина заготовки, мм
270
Макс. глубина строгания за один проход, мм
3
Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм
8
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -1 130 ₽
6 350 ₽
7 480 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 7 480 ₽
Получить ещё скидку
-445 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Устройство прижимное Belmash УП-2500 предназначено для безопасной обработки при строгании заготовок толщиной менее 63 мм. Применяется на станках СДМ-2500, SDM-2500M, SDM-2500PRO

    Преимущества

    • Обеспечивает равномерное прижатие заготовки к рабочей поверхности и облегчают подачу материала, что улучшает чистоту обработки заготовки
    • Крепление устройства на станок осуществляется с помощью винтов и шайб
    • Настройка устройства выполняется с помощью ручки зажима вверху и ручки пружинного блока сбоку в соответствии с требуемой толщиной заготовки или усилием ее прижатия
    • Собрать устройство можно за считанные минуты, в комплекте присутствует инструкция
    • Ширина строгания – от 15 до 270 мм
    • Диапазон глубины за один проход настраивается до 3 мм включительно