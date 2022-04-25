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Устройство сопряжения Teplocom GF
5.0
2
6 460 ₽
Блок автоматики
  • Персональная скидка
Устройство сопряжения Teplocom GF
Арт. X130534
5.0
2
Устройство сопряжения Teplocom GF
  • Персональная скидка

Устройство сопряжения Teplocom GF

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6 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X130534
5.0
2

Характеристики

Производитель
Teplocom
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Напряжение, В
220
Мин. рабочая температура, °С
5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Устройство сопряжения Teplocom GF Бастион предназначено для подключения газового котла с потребляемой мощностью до 200 ВА к сетям переменного тока без заземления или с некачественным заземлением. Также может применяться для электропитания электрических приборов и устройств, для нормального функционирования которых необходимо подключение заземления.

    Преимущества

    • Устройство работает по принципу гальванической развязки цепи питания котла от цепи электрической сети с последующим искусственным занулением
    • Надежность