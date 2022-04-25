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Устройство сопряжения Teplocom GF
Арт. X130534
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение, В
|220
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Мин. рабочая температура, °С
|5
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- Устройство сопряжения Teplocom GF Бастион предназначено для подключения газового котла с потребляемой мощностью до 200 ВА к сетям переменного тока без заземления или с некачественным заземлением. Также может применяться для электропитания электрических приборов и устройств, для нормального функционирования которых необходимо подключение заземления.
Преимущества
- Устройство работает по принципу гальванической развязки цепи питания котла от цепи электрической сети с последующим искусственным занулением
- Надежность