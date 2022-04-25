Преимущества

Устройство работает по принципу гальванической развязки цепи питания котла от цепи электрической сети с последующим искусственным занулением

Надежность

Устройство сопряжения Teplocom GF Бастион предназначено для подключения газового котла с потребляемой мощностью до 200 ВА к сетям переменного тока без заземления или с некачественным заземлением. Также может применяться для электропитания электрических приборов и устройств, для нормального функционирования которых необходимо подключение заземления.