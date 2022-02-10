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Устройство внутриквартирного пожаротушения (шкаф, ствол, рукав)
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Устройство внутриквартирного пожаротушения (шкаф, ствол, рукав)
Рукава пожарные
Устройство внутриквартирного пожаротушения (шкаф, ствол, рукав)
Арт. X13031383
5.0
2
Устройство внутриквартирного пожаротушения (шкаф, ствол, рукав)
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Нет в наличии
Арт. X13031383
5.0
2
Характеристики
Оголовок
Нет
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
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Описание
Устройство внутриквартирного пожаротушения (шкаф, ствол, рукав) - устанавливается на внутренний пожарный кран в домах и является устройством первичного внутриквартирного пожаротушения.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы