Утяжелитель Круг УТ 30.290.12 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева, 4 блина + 8 болтов)
Арт. X190394381
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|утяжелитель
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Количество предметов, шт
|4
- Утяжелители грунтозацепов круглые УТ 30.290.12 FORZA 00-00152681 предназначены для использования совместно с мотоблоками Ока, Каскад, Нева.
Преимущества
- Служат для утяжеления мотоблока, что способствует лучшему сцеплению с почвой
- Утяжелители крепятся на ось грунтозацепа через отверстия. Благодаря им возрастают тяговые качества мотоблока