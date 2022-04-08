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Утяжелитель Круг УТ 30.290.12 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева, 4 блина + 8 болтов)
5.0
2
6 330 ₽
Утяжелители
    Утяжелитель Круг УТ 30.290.12 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева, 4 блина + 8 болтов)
    Арт. X190394381
    5.0
    2
    Утяжелитель Круг УТ 30.290.12 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева, 4 блина + 8 болтов)

      Утяжелитель Круг УТ 30.290.12 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева, 4 блина + 8 болтов)

      6 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 631 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X190394381
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		утяжелитель
      Количество предметов, шт
      		4
      Все характеристики
      6 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 631 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Утяжелители грунтозацепов круглые УТ 30.290.12 FORZA 00-00152681 предназначены для использования совместно с мотоблоками Ока, Каскад, Нева.

        Преимущества

        • Служат для утяжеления мотоблока, что способствует лучшему сцеплению с почвой
        • Утяжелители крепятся на ось грунтозацепа через отверстия. Благодаря им возрастают тяговые качества мотоблока