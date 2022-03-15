Утяжелитель Квадрат УТ 30.290.12 (для МБ Ока, Каскад, Нева, 4 блина и 8 болтов)

Преимущества

Утяжелители крепятся на ось грунтозацепа через отверстия

Благодаря им возрастают тяговые качества мотоблока

Утяжелители грунтозацепов квадратные УТ 30.290.12 FORZA 00-00152680 предназначены для использования совместно с мотоблоками Ока, Каскад, Нева. Служат для утяжеления мотоблока, что способствует лучшему сцеплению с почвой.