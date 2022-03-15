Утяжелитель Квадрат УТ 30.290.12 (для МБ Ока, Каскад, Нева, 4 блина и 8 болтов)
Арт. X190394295
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|утяжелитель
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Вес, кг
|24
- Утяжелители грунтозацепов квадратные УТ 30.290.12 FORZA 00-00152680 предназначены для использования совместно с мотоблоками Ока, Каскад, Нева. Служат для утяжеления мотоблока, что способствует лучшему сцеплению с почвой.
Преимущества
- Утяжелители крепятся на ось грунтозацепа через отверстия
- Благодаря им возрастают тяговые качества мотоблока