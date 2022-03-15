Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Утяжелитель Квадрат УТ 30.290.12 (для МБ Ока, Каскад, Нева, 4 блина и 8 болтов)
5.0
2
Найти аналог
Утяжелители
    Утяжелитель Квадрат УТ 30.290.12 (для МБ Ока, Каскад, Нева, 4 блина и 8 болтов)
    Арт. X190394295
    5.0
    2
    Утяжелитель Квадрат УТ 30.290.12 (для МБ Ока, Каскад, Нева, 4 блина и 8 болтов)

      Утяжелитель Квадрат УТ 30.290.12 (для МБ Ока, Каскад, Нева, 4 блина и 8 болтов)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394295
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		утяжелитель
      Вес, кг
      		24
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Утяжелители грунтозацепов квадратные УТ 30.290.12 FORZA 00-00152680 предназначены для использования совместно с мотоблоками Ока, Каскад, Нева. Служат для утяжеления мотоблока, что способствует лучшему сцеплению с почвой.

        Преимущества

        • Утяжелители крепятся на ось грунтозацепа через отверстия
        • Благодаря им возрастают тяговые качества мотоблока