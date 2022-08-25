Утяжелитель передний для мотоблока Caiman VARIO/Q Junior
Арт. X190394240
Характеристики
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Производитель
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Тип навесного оборудования
|утяжелитель
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Количество предметов, шт
|1
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Цвет
|черный
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Вес, кг
|16
Описание товара:
Противовес используется для устойчивости культиватора или мотоблока при работе с задним навесным оборудованием (плугом, окучником).
Устанавливается на модели серии Q JUNIOR (QJ) при использовании переходника R0044 (приобретается отдельно) и серии VARIO с помощью переходника R0083 (также приобретается отдельно).
Комплектация:
- Противовес передний для мотоблока VARIO/Q Junior – 1 шт.;
- Упаковка.