Утяжелитель передний для мотоблока Caiman VARIO/Q Junior

Описание товара:

Противовес используется для устойчивости культиватора или мотоблока при работе с задним навесным оборудованием (плугом, окучником).

Устанавливается на модели серии Q JUNIOR (QJ) при использовании переходника R0044 (приобретается отдельно) и серии VARIO с помощью переходника R0083 (также приобретается отдельно).

Комплектация: