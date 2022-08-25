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Утяжелитель передний для мотоблока Caiman VARIO/Q Junior
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Утяжелитель передний для мотоблока Caiman VARIO/Q Junior
    Арт. X190394240
    5.0
    1
    Утяжелитель передний для мотоблока Caiman VARIO/Q Junior

      Утяжелитель передний для мотоблока Caiman VARIO/Q Junior

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394240
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Тип навесного оборудования
      		утяжелитель
      Количество предметов, шт
      		1
      Цвет
      		черный
      Вес, кг
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Противовес используется для устойчивости культиватора или мотоблока при работе с задним навесным оборудованием (плугом, окучником).

        Устанавливается на модели серии Q JUNIOR (QJ) при использовании переходника R0044 (приобретается отдельно) и серии VARIO с помощью переходника R0083 (также приобретается отдельно).

        Комплектация:

        • Противовес передний для мотоблока VARIO/Q Junior – 1 шт.;
        • Упаковка.