Увлажнитель Ballu UHB 550E

Преимущества

Таймер на 2-8 часов

Регулировка скорости выхода пара (3 скорости)

Высокая производительность по увлажнению (до 380 г/ч)

Индикация низкого уровня воды в баке

Ультразвуковое увлажнение

Электронное управление

Расцветка увлажнителя выполнена под текстуру дерева (венге)

Фильтр-картридж в комплекте

Увлажнитель воздуха Ballu UHB-550E (цвет венге) используется для поддержания необходимого уровня влажности воздуха в помещении. Тип увлажнения - ультразвуковой. Для очищения воды предусмотрен специальным фильтром. Распылитель поворачивается на 360 градусов. Предусмотрена индикация низкого уровня воды в баке. Корпус увлажнителя выполнен под текстуру дерева (венге).