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Увлажнитель Ballu UHB 550E
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Увлажнители, осушители, очистители
    Увлажнитель Ballu UHB 550E
    Арт. X69914676

      Увлажнитель Ballu UHB 550E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914676

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Фильтр очистки воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-550E (цвет венге) используется для поддержания необходимого уровня влажности воздуха в помещении. Тип увлажнения - ультразвуковой. Для очищения воды предусмотрен специальным фильтром. Распылитель поворачивается на 360 градусов. Предусмотрена индикация низкого уровня воды в баке. Корпус увлажнителя выполнен под текстуру дерева (венге).

        Преимущества

        • Таймер на 2-8 часов
        • Регулировка скорости выхода пара (3 скорости)
        • Высокая производительность по увлажнению (до 380 г/ч)
        • Индикация низкого уровня воды в баке
        • Ультразвуковое увлажнение
        • Электронное управление
        • Расцветка увлажнителя выполнена под текстуру дерева (венге)
        • Фильтр-картридж в комплекте