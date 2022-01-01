Увлажнитель Ballu UHB 550E
Арт. X69914676
Характеристики
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Производитель
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
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Фильтр очистки воздуха
|Нет
- Увлажнитель воздуха Ballu UHB-550E (цвет венге) используется для поддержания необходимого уровня влажности воздуха в помещении. Тип увлажнения - ультразвуковой. Для очищения воды предусмотрен специальным фильтром. Распылитель поворачивается на 360 градусов. Предусмотрена индикация низкого уровня воды в баке. Корпус увлажнителя выполнен под текстуру дерева (венге).
Преимущества
- Таймер на 2-8 часов
- Регулировка скорости выхода пара (3 скорости)
- Высокая производительность по увлажнению (до 380 г/ч)
- Индикация низкого уровня воды в баке
- Ультразвуковое увлажнение
- Электронное управление
- Расцветка увлажнителя выполнена под текстуру дерева (венге)
- Фильтр-картридж в комплекте