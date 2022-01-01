Увлажнитель Boneco 7135

Преимущества

Работает в двух режимах

Предусмотрен 9 часовой таймер

Электронное определение уровня влажности в доме

Регулирование интенсивности увлажнения

Долговечная ультразвуковая мембрана

Защита от работы при отсутствии воды в резервуаре

Индикация рабочих процессов

Надежность конструкции

Небольшой увлажнитель воздуха Boneco 7135 (электроника) имеет встроенное электронное управление. Все изменения в режимах работы можно наблюдать на ЖК-дисплее. Также осуществляется контроль за уровнем воды в резервуаре - подается сигнал об уменьшении количества жидкости. Ультразвуковой увлажнитель работает с низким уровнем шума и тратит на работу немного электроэнергии. Для удобной переноски устройства предусмотрена рукоятка.