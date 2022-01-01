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Увлажнитель Boneco 7135
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Увлажнители, осушители, очистители
    Увлажнитель Boneco 7135
    Арт. X69977
    Увлажнитель Boneco 7135

      Увлажнитель Boneco 7135

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69977

      Характеристики

      Производитель
      		Boneco
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Фильтр очистки воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Небольшой увлажнитель воздуха Boneco 7135 (электроника) имеет встроенное электронное управление. Все изменения в режимах работы можно наблюдать на ЖК-дисплее. Также осуществляется контроль за уровнем воды в резервуаре - подается сигнал об уменьшении  количества жидкости. Ультразвуковой увлажнитель работает с низким уровнем шума и тратит на работу немного электроэнергии. Для удобной переноски устройства предусмотрена рукоятка.

        Преимущества

        • Работает в двух режимах
        • Предусмотрен 9 часовой таймер
        • Электронное определение уровня влажности в доме
        • Регулирование интенсивности увлажнения
        • Долговечная ультразвуковая мембрана
        • Защита от работы при отсутствии воды в резервуаре
        • Индикация рабочих процессов
        • Надежность конструкции