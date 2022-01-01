Увлажнитель Boneco 7135
Арт. X69977
Характеристики
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Производитель
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
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Фильтр очистки воздуха
|Нет
- Небольшой увлажнитель воздуха Boneco 7135 (электроника) имеет встроенное электронное управление. Все изменения в режимах работы можно наблюдать на ЖК-дисплее. Также осуществляется контроль за уровнем воды в резервуаре - подается сигнал об уменьшении количества жидкости. Ультразвуковой увлажнитель работает с низким уровнем шума и тратит на работу немного электроэнергии. Для удобной переноски устройства предусмотрена рукоятка.
Преимущества
- Работает в двух режимах
- Предусмотрен 9 часовой таймер
- Электронное определение уровня влажности в доме
- Регулирование интенсивности увлажнения
- Долговечная ультразвуковая мембрана
- Защита от работы при отсутствии воды в резервуаре
- Индикация рабочих процессов
- Надежность конструкции