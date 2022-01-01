Увлажнитель Boneco Air-O-Swiss U7146 красный

Преимущества

Яркий цвет корпуса

Ультразвуковой увлажнитель

Встроена надежная мембрана

Светодиодная подсветка пара

Складные ножки

Работает с низким уровнем шума

Малые габариты и вес

Увлажнитель воздуха Boneco AOS U7146 red создан для современных активных людей, которые любят яркие вещи и обладают позитивным настроем. Вся система продуманна до мелочей, её эргономичность удивит. Компактные размеры и малый вес благоприятно отразятся на эксплуатации. Управление производится механическим регулятором. Особенностью является неоновая подсветка пара, придающая интерьеру стиль. Низкий уровень шума делает эксплуатацию еще более комфортной.