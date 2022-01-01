Увлажнитель Boneco Air-O-Swiss U7146 красный
Арт. X69914661
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|80x110x65
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
- Увлажнитель воздуха Boneco AOS U7146 red создан для современных активных людей, которые любят яркие вещи и обладают позитивным настроем. Вся система продуманна до мелочей, её эргономичность удивит. Компактные размеры и малый вес благоприятно отразятся на эксплуатации. Управление производится механическим регулятором. Особенностью является неоновая подсветка пара, придающая интерьеру стиль. Низкий уровень шума делает эксплуатацию еще более комфортной.
Преимущества
- Яркий цвет корпуса
- Ультразвуковой увлажнитель
- Встроена надежная мембрана
- Светодиодная подсветка пара
- Складные ножки
- Работает с низким уровнем шума
- Малые габариты и вес