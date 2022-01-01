Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Увлажнитель Boneco Air-O-Swiss U7146 красный
Найти аналог
Увлажнители, осушители, очистители
    Увлажнитель Boneco Air-O-Swiss U7146 красный
    Арт. X69914661
    Увлажнитель Boneco Air-O-Swiss U7146 красный

      Увлажнитель Boneco Air-O-Swiss U7146 красный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914661

      Характеристики

      Производитель
      		Boneco
      Габариты, мм
      		80x110x65
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Увлажнитель воздуха Boneco AOS U7146 red создан для современных активных людей, которые любят яркие вещи и обладают позитивным настроем. Вся система продуманна до мелочей, её эргономичность удивит. Компактные размеры и малый вес благоприятно отразятся на эксплуатации. Управление производится механическим регулятором. Особенностью является неоновая подсветка пара, придающая интерьеру стиль. Низкий уровень шума делает эксплуатацию еще более комфортной.

        Преимущества

        • Яркий цвет корпуса
        • Ультразвуковой увлажнитель
        • Встроена надежная мембрана
        • Светодиодная подсветка пара
        • Складные ножки
        • Работает с низким уровнем шума
        • Малые габариты и вес