Увлажнитель Boneco U7146 черный

Преимущества

Механическое управление

Корпус черного цвета

Уникальная мембрана «glass-plate», повышающая производительность прибора на 20%

Увлажнитель автоматически отключается при низком уровне воды в резервуаре

Светодиодный индикатор работы

Неоновая подсветка пара

Низкий уровень шума (< 25 дБА)

Экономичность энергопотребления

Шнур с адаптером

Предусмотрены специальные складные ножки, которые обеспечивают хорошую устойчивость прибора и безопасность при его эксплуатации

В устройстве отсутствуют фильтры, требующие регулярной замены, очистки от загрязнений требуют только внутренние части прибора и мембрана

Небольшие габариты корпуса упрощают установку ультразвукового увлажнителя воздуха Boneco AOS U7146 black в комнате

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Boneco AOS U7146 black - устройство, предназначенное для повышения уровня влажности воздуха в помещении. Увлажнитель оснащен корпусом черного цвета. В качестве емкости для воды можно использовать любую стандартную бутылку объемом 500 мл. При низком уровне воды в резервуаре увлажнитель автоматически отключается.