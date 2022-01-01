Увлажнитель NEOCLIMA NHL-220L белый

Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-220L белый 21355 - это компактный и стильный прибор, который используется в помещениях площадью до 20 кв.м. для увлажнения и создания комфортного микроклимата. Бак обладает антибактериальным покрытием, что позволяет распылять чистый воздух. Механический регулятор позволяет менять интенсивность испарения. Прибор может использоваться как для увлажнения, так и для ароматизации воздуха.

Преимущества