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Увлажнитель NEOCLIMA NHL-220L белый
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Увлажнители, осушители, очистители
    Увлажнитель NEOCLIMA NHL-220L белый
    Арт. X69914688
    Увлажнитель NEOCLIMA NHL-220L белый

      Увлажнитель NEOCLIMA NHL-220L белый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914688

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Фильтр очистки воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-220L белый 21355 - это компактный и стильный прибор, который используется в помещениях площадью до 20 кв.м. для увлажнения и создания комфортного микроклимата. Бак обладает антибактериальным покрытием, что позволяет распылять чистый воздух. Механический регулятор позволяет менять интенсивность испарения. Прибор может использоваться как для увлажнения, так и для ароматизации воздуха.

        Преимущества

        • Антибактериальное покрытие бака
        • Регулировка интенсивности испарения
        • LED подсветка
        • Ароматизация
        • Емкость бака на 2.5 литра
        • Механическое управление
        • Время непрерывного распыления ≈ 9
        • Уровень шума - 25 Дб
        • Современный дизайн
        • Индикация работы
        • Подойдет для использования днем и ночью
        • Корпус Neoclima NHL-220L 21355 выполнен из пластика
        • Датчик уровня воды
        • Индикатор остатка воды
        • На корпусе есть кнопка для отключения подсветки
        • Во избежание чрезмерной влажности, особенно в небольших помещениях, необходимо приоткрывать дверь или окно и настраивать интенсивность тумана соответствующим образом