Увлажнитель NEOCLIMA NHL-220L черный
Арт. X69914690
Характеристики
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Производитель
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
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Фильтр очистки воздуха
|Нет
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-220L черный - это компактный и стильный прибор, который используется в помещениях площадью до 20 кв.м. для увлажнения и создания комфортного микроклимата. Бак обладает антибактериальным покрытием, что позволяет распылять чистый воздух. Механический регулятор позволяет менять интенсивность испарения. Прибор может использоваться как для увлажнения, так и для ароматизации воздуха.
Преимущества
- Антибактериальное покрытие бака
- Регулировка интенсивности испарения
- LED подсветка
- Ароматизация
- Емкость бака на 2.5 литра
- Механическое управление
- Время непрерывного распыления ≈ 9
- Уровень шума - 25 Дб
- Современный дизайн
- Индикация работы
- Подойдет для использования днем и ночью
- Корпус Neoclima NHL-220L выполнен из пластика
- Датчик уровня воды
- Индикатор остатка воды
- На корпусе есть кнопка для отключения подсветки
- Во избежание чрезмерной влажности, особенно в небольших помещениях, необходимо приоткрывать дверь или окно и настраивать интенсивность тумана соответствующим образом