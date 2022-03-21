Увлажнитель воздуха NeoClima NHL-220L, красный

Преимущества

Антибактериальное покрытие бака

Регулировка интенсивности испарения

LED подсветка

Ароматизация

Механическое управление

Современный дизайн

Индикация работы

Подойдет для использования днем и ночью

Корпус выполнен из пластика

Датчик уровня воды

Индикатор остатка воды

На корпусе есть кнопка для отключения подсветки

Увлажнитель воздуха NeoClima NHL-220L обладает стильным пластиковым корпусом, выполненным в современном дизайне. Изделие используется для увлажнения помещений различного назначения площадью до 20 кв.м. Механический регулятор служит для изменения интенсивности увлажнения. Прибор может использоваться для ароматизации. Во избежание чрезмерной влажности, особенно в небольших помещениях, необходимо приоткрывать дверь или окно и настраивать интенсивность тумана соответствующим образом