Увлажнитель воздуха NeoClima NHL-220L, красный
Арт. X69914689
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Рекомендуемая площадь, м²
|20
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Вес, кг
|0.8
- Увлажнитель воздуха NeoClima NHL-220L обладает стильным пластиковым корпусом, выполненным в современном дизайне. Изделие используется для увлажнения помещений различного назначения площадью до 20 кв.м. Механический регулятор служит для изменения интенсивности увлажнения. Прибор может использоваться для ароматизации. Во избежание чрезмерной влажности, особенно в небольших помещениях, необходимо приоткрывать дверь или окно и настраивать интенсивность тумана соответствующим образом
Преимущества
- Антибактериальное покрытие бака
- Регулировка интенсивности испарения
- LED подсветка
- Ароматизация
- Механическое управление
- Современный дизайн
- Индикация работы
- Подойдет для использования днем и ночью
- Корпус выполнен из пластика
- Датчик уровня воды
- Индикатор остатка воды
- На корпусе есть кнопка для отключения подсветки