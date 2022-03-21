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Увлажнитель воздуха NeoClima NHL-220L, красный
5.0
2
Найти аналог
Увлажнители, осушители, очистители
    Увлажнитель воздуха NeoClima NHL-220L, красный
    Арт. X69914689
    5.0
    2
    Увлажнитель воздуха NeoClima NHL-220L, красный

      Увлажнитель воздуха NeoClima NHL-220L, красный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X69914689
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Рекомендуемая площадь, м²
      		20
      Вес, кг
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Увлажнитель воздуха NeoClima NHL-220L обладает стильным пластиковым корпусом, выполненным в современном дизайне. Изделие используется для увлажнения помещений различного назначения площадью до 20 кв.м. Механический регулятор служит для изменения интенсивности увлажнения. Прибор может использоваться для ароматизации. Во избежание чрезмерной влажности, особенно в небольших помещениях, необходимо приоткрывать дверь или окно и настраивать интенсивность тумана соответствующим образом

        Преимущества

        • Антибактериальное покрытие бака
        • Регулировка интенсивности испарения
        • LED подсветка
        • Ароматизация
        • Механическое управление
        • Современный дизайн
        • Индикация работы
        • Подойдет для использования днем и ночью
        • Корпус выполнен из пластика
        • Датчик уровня воды
        • Индикатор остатка воды
        • На корпусе есть кнопка для отключения подсветки