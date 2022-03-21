Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W
5.0
2
Найти аналог
Увлажнители, осушители, очистители
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W
    Арт. X69914695
    5.0
    2
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W

      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X69914695
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Израиль
      Родина бренда
      		Швеция
      Рекомендуемая площадь, м²
      		8
      Вес, кг
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W - многофункциональная модель с подсветкой корпуса, функцией ароматизации и возможностью подключения к смартфону по Bluetooth. Оптимален для эксплуатации в квартире и частном доме. Модель позволяет поддерживать комфортный микроклимат в детской комнате, спальне или гостиной. Бак рассчитан на 0.12 л воды, в него можно добавить несколько капель аромамасла для ароматизации помещения.

        Преимущества

        • Четыре функции работы ультразвукового увлажнителя: увлажнение, ароматизация, ночник, акустика
        • Подключение по Bluetooth к телефону (поддержание iOS, Android)
        • Добавление любого аромамасла непосредственно в резервуар
        • Возможность автономной работы любой функции
        • Три режима иллюминации: автоматический, выбор, отключение
        • Четыре цвета подсветки: синий, зелёный, красный, автоматическая смена цветов подсветки
        • Напряжение - 220В
        • Рекомендуемая площадь увлажнения - 6-8 кв.метров
        • Использование в качестве портативной акустики 3 Вт