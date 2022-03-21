Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W
Арт. X69914695
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Израиль
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Родина бренда
|Швеция
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Рекомендуемая площадь, м²
|8
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Вес, кг
|0.5
- Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU ADF 01 W - многофункциональная модель с подсветкой корпуса, функцией ароматизации и возможностью подключения к смартфону по Bluetooth. Оптимален для эксплуатации в квартире и частном доме. Модель позволяет поддерживать комфортный микроклимат в детской комнате, спальне или гостиной. Бак рассчитан на 0.12 л воды, в него можно добавить несколько капель аромамасла для ароматизации помещения.
Преимущества
- Четыре функции работы ультразвукового увлажнителя: увлажнение, ароматизация, ночник, акустика
- Подключение по Bluetooth к телефону (поддержание iOS, Android)
- Добавление любого аромамасла непосредственно в резервуар
- Возможность автономной работы любой функции
- Три режима иллюминации: автоматический, выбор, отключение
- Четыре цвета подсветки: синий, зелёный, красный, автоматическая смена цветов подсветки
- Напряжение - 220В
- Рекомендуемая площадь увлажнения - 6-8 кв.метров
- Использование в качестве портативной акустики 3 Вт