Увлажнитель TIMBERK THU UL 08 (O) ультразвуковой

Преимущества

2 в 1: увлажнитель и ароматизатор

Механическая блокировка резервуара

Защёлка в основании бака для защиты от вытекания

Автоматическое отключение при опрокидывании

Аромакапсула для любого типа аромамасла

Извлечение аромакапсулы одним нажатием кнопки

Шесть скоростей выхода пара

Автоматический режим с оценкой текущего уровня влажности

Удобная ручка для переноски прибора

Скрытый отсек для хранения шнура питания на корпусе

Ультразвуковой увлажнитель Timberk THU UL 08 O выполнен в современном стиле. Может использоваться как увлажнитель или ароматизатор воздуха в помещении. Корпус выполнен из пластика оранжевого цвета. Предусмотрена блокировка резервуара и защелка в основании бака от вытекания. Удобная ручка упрощает переноску увлажнителя. Аромокапсула извлекается одним нажатием кнопки. Увлажнитель имеет шесть скоростей выхода пара.