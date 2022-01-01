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Увлажнитель TIMBERK THU UL 08 (O) ультразвуковой
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Увлажнители, осушители, очистители
    Увлажнитель TIMBERK THU UL 08 (O) ультразвуковой
    Арт. X69914698
    Увлажнитель TIMBERK THU UL 08 (O) ультразвуковой

      Увлажнитель TIMBERK THU UL 08 (O) ультразвуковой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914698

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Фильтр очистки воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ультразвуковой увлажнитель Timberk THU UL 08 O выполнен в современном стиле. Может использоваться как увлажнитель или ароматизатор воздуха в помещении. Корпус выполнен из пластика оранжевого цвета. Предусмотрена блокировка резервуара и защелка в основании бака от вытекания. Удобная ручка упрощает переноску увлажнителя. Аромокапсула извлекается одним нажатием кнопки. Увлажнитель имеет шесть скоростей выхода пара.

        Преимущества

        • 2 в 1: увлажнитель и ароматизатор
        • Механическая блокировка резервуара
        • Защёлка в основании бака для защиты от вытекания
        • Автоматическое отключение при опрокидывании
        • Аромакапсула для любого типа аромамасла
        • Извлечение аромакапсулы одним нажатием кнопки
        • Шесть скоростей выхода пара
        • Автоматический режим с оценкой текущего уровня влажности
        • Удобная ручка для переноски прибора
        • Скрытый отсек для хранения шнура питания на корпусе