Увлажнитель TIMBERK THU UL 08 (O) ультразвуковой
Арт. X69914698
Характеристики
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Производитель
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
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Фильтр очистки воздуха
|Нет
- Ультразвуковой увлажнитель Timberk THU UL 08 O выполнен в современном стиле. Может использоваться как увлажнитель или ароматизатор воздуха в помещении. Корпус выполнен из пластика оранжевого цвета. Предусмотрена блокировка резервуара и защелка в основании бака от вытекания. Удобная ручка упрощает переноску увлажнителя. Аромокапсула извлекается одним нажатием кнопки. Увлажнитель имеет шесть скоростей выхода пара.
Преимущества
- 2 в 1: увлажнитель и ароматизатор
- Механическая блокировка резервуара
- Защёлка в основании бака для защиты от вытекания
- Автоматическое отключение при опрокидывании
- Аромакапсула для любого типа аромамасла
- Извлечение аромакапсулы одним нажатием кнопки
- Шесть скоростей выхода пара
- Автоматический режим с оценкой текущего уровня влажности
- Удобная ручка для переноски прибора
- Скрытый отсек для хранения шнура питания на корпусе