Увлажнитель TIMBERK THU UL 09 (BU) ультразвуковой

Преимущества

Цвет корпуса - синий

Данный прибор обеспечивает: увлажнение, ароматизацию, ионизацию и дополнительное освещение (ночная лампа)

Первый увлажнитель круглой формы на рынке

Десять часов непрерывной работы на максимальной мощности

Уникальная скрытая подача пара через правый контур бака - впервые пар проходит от мембраны к соплу, минуя центр корпуса

Встроенный отключаемый ионизатор воздуха

Эффективная ароматизация

Забор воздуха через арома-капсулу с последующей подачей в камеру с мелкодисперсным паром

Ночной режим работы Night Care

Отключаемая подсветка бака - иллюминация воды

Контурная подсветка ручки управления

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 BU предназначен для повышения и поддержания влажности в помещении. Предусмотрены функции ароматизации и ионизации воздуха. Прибор работает непрерывно в течение десяти часов с максимальной мощностью. Данная модель имеет скрытую подачу пара через правый контур бака - пар проходит от мембраны к соплу, не проходя центр корпуса.