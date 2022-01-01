Увлажнитель TIMBERK THU UL 09 (BU) ультразвуковой
Арт. X699146101
Характеристики
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Производитель
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
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Фильтр очистки воздуха
|Нет
- Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 BU предназначен для повышения и поддержания влажности в помещении. Предусмотрены функции ароматизации и ионизации воздуха. Прибор работает непрерывно в течение десяти часов с максимальной мощностью. Данная модель имеет скрытую подачу пара через правый контур бака - пар проходит от мембраны к соплу, не проходя центр корпуса.
Преимущества
- Цвет корпуса - синий
- Данный прибор обеспечивает: увлажнение, ароматизацию, ионизацию и дополнительное освещение (ночная лампа)
- Первый увлажнитель круглой формы на рынке
- Десять часов непрерывной работы на максимальной мощности
- Уникальная скрытая подача пара через правый контур бака - впервые пар проходит от мембраны к соплу, минуя центр корпуса
- Встроенный отключаемый ионизатор воздуха
- Эффективная ароматизация
- Забор воздуха через арома-капсулу с последующей подачей в камеру с мелкодисперсным паром
- Ночной режим работы Night Care
- Отключаемая подсветка бака - иллюминация воды
- Контурная подсветка ручки управления