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Увлажнитель TIMBERK THU UL 09 (LD) ультразвуковой
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Увлажнители, осушители, очистители
    Увлажнитель TIMBERK THU UL 09 (LD) ультразвуковой
    Арт. X699146103
    Увлажнитель TIMBERK THU UL 09 (LD) ультразвуковой

      Увлажнитель TIMBERK THU UL 09 (LD) ультразвуковой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699146103

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Фильтр очистки воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ультразвуковой увлажнитель Timberk THU UL 09 LD используется для повышения уровня влажности, ароматизации и ионизации воздуха. В комплект поставки входит три фильтра для смягчения воды. Благодаря иллюминации воды увлажнитель воздуха можно использовать как ночную лампу. Иллюминацию и ионизацию воды можно отключить. Корпус прибора выполнен в форме шара и цвете светлое дерево.

        Преимущества

        • Уникальный прибор 4 в 1: увлажнение + ароматизация +  ионизация + ночная лампа
        • Цвет корпуса ультразвукового увлажнителя Timberk THU UL 09 LD: светлое дерево
        • Неповторимый дизайн Galaxy Ball
        • Аромакапсула для любого типа аромамасла
        • Эффективная ароматизация - арома-пар
        • Забор воздуха через арома-капсулу с последующей подачей в камеру с мелкодисперсным паром
        • Ночной режим работы Night Care 80-100 мл/ч
        • Отключаемая ионизация и иллюминация воды
        • 10 часов непрерывной работы
        • Скрытая подача пара через правый контур бака
        • Три фильтра для умягчения воды в комплекте