Преимущества

Уникальный прибор 4 в 1: увлажнение + ароматизация + ионизация + ночная лампа

Цвет корпуса ультразвукового увлажнителя Timberk THU UL 09 LD: светлое дерево

Неповторимый дизайн Galaxy Ball

Аромакапсула для любого типа аромамасла

Эффективная ароматизация - арома-пар

Забор воздуха через арома-капсулу с последующей подачей в камеру с мелкодисперсным паром

Ночной режим работы Night Care 80-100 мл/ч

Отключаемая ионизация и иллюминация воды

10 часов непрерывной работы

Скрытая подача пара через правый контур бака

Три фильтра для умягчения воды в комплекте

Ультразвуковой увлажнитель Timberk THU UL 09 LD используется для повышения уровня влажности, ароматизации и ионизации воздуха. В комплект поставки входит три фильтра для смягчения воды. Благодаря иллюминации воды увлажнитель воздуха можно использовать как ночную лампу. Иллюминацию и ионизацию воды можно отключить. Корпус прибора выполнен в форме шара и цвете светлое дерево.