Увлажнитель TIMBERK THU UL 09 (LD) ультразвуковой
Арт. X699146103
Характеристики
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Производитель
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
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Фильтр очистки воздуха
|Нет
- Ультразвуковой увлажнитель Timberk THU UL 09 LD используется для повышения уровня влажности, ароматизации и ионизации воздуха. В комплект поставки входит три фильтра для смягчения воды. Благодаря иллюминации воды увлажнитель воздуха можно использовать как ночную лампу. Иллюминацию и ионизацию воды можно отключить. Корпус прибора выполнен в форме шара и цвете светлое дерево.
Преимущества
- Уникальный прибор 4 в 1: увлажнение + ароматизация + ионизация + ночная лампа
- Цвет корпуса ультразвукового увлажнителя Timberk THU UL 09 LD: светлое дерево
- Неповторимый дизайн Galaxy Ball
- Аромакапсула для любого типа аромамасла
- Эффективная ароматизация - арома-пар
- Забор воздуха через арома-капсулу с последующей подачей в камеру с мелкодисперсным паром
- Ночной режим работы Night Care 80-100 мл/ч
- Отключаемая ионизация и иллюминация воды
- 10 часов непрерывной работы
- Скрытая подача пара через правый контур бака
- Три фильтра для умягчения воды в комплекте