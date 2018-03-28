Преимущества

Данный прибор обеспечивает: увлажнение, ароматизацию, ионизацию и дополнительное освещение (ночная лампа)

Первый увлажнитель круглой формы на рынке

Десять часов непрерывной работы на максимальной мощности

Максимальная производительность

Уникальная скрытая подача пара через правый контур бака - впервые пар проходит от мембраны к соплу, минуя центр корпуса

Встроенный отключаемый ионизатор воздуха

Эффективная ароматизация

Забор воздуха через арома-капсулу с последующей подачей в камеру с мелкодисперсным паром

Ночной режим работы Night Care

Отключаемая подсветка бака - иллюминация воды

Контурная подсветка ручки управления

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 W обладает уникальной круглой формой корпуса. Данное устройство имеет яркую подсветку, поэтому может использоваться в качестве источника дополнительного освещения. Прибор обеспечивает увлажнение, ароматизацию и ионизацию воздуха в помещении. В увлажнителе установлен высокоэффективный фильтр для смягчения воды с керамическими шариками из минерального камня.