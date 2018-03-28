Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 W
Арт. X699146104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Рекомендуемая площадь, м²
|25
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Вес, кг
|1.25
- Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 W обладает уникальной круглой формой корпуса. Данное устройство имеет яркую подсветку, поэтому может использоваться в качестве источника дополнительного освещения. Прибор обеспечивает увлажнение, ароматизацию и ионизацию воздуха в помещении. В увлажнителе установлен высокоэффективный фильтр для смягчения воды с керамическими шариками из минерального камня.
Преимущества
- Данный прибор обеспечивает: увлажнение, ароматизацию, ионизацию и дополнительное освещение (ночная лампа)
- Первый увлажнитель круглой формы на рынке
- Десять часов непрерывной работы на максимальной мощности
- Максимальная производительность
- Уникальная скрытая подача пара через правый контур бака - впервые пар проходит от мембраны к соплу, минуя центр корпуса
- Встроенный отключаемый ионизатор воздуха
- Эффективная ароматизация
- Забор воздуха через арома-капсулу с последующей подачей в камеру с мелкодисперсным паром
- Ночной режим работы Night Care
- Отключаемая подсветка бака - иллюминация воды
- Контурная подсветка ручки управления