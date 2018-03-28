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Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 W
4.0
1
Найти аналог
Увлажнители, осушители, очистители
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 W
    Арт. X699146104
    4.0
    1
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 W
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 W
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 W
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 W
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 W
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 W
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 W
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 W

      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 W

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X699146104
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Рекомендуемая площадь, м²
      		25
      Вес, кг
      		1.25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 W обладает уникальной круглой формой корпуса. Данное устройство имеет яркую подсветку, поэтому может использоваться в качестве источника дополнительного освещения. Прибор обеспечивает увлажнение, ароматизацию и ионизацию воздуха в помещении. В увлажнителе установлен высокоэффективный фильтр для смягчения воды с керамическими шариками из минерального камня.

        Преимущества

        • Данный прибор обеспечивает: увлажнение, ароматизацию, ионизацию и дополнительное освещение (ночная лампа)
        • Первый увлажнитель круглой формы на рынке
        • Десять часов непрерывной работы на максимальной мощности
        • Максимальная производительность
        • Уникальная скрытая подача пара через правый контур бака - впервые пар проходит от мембраны к соплу, минуя центр корпуса
        • Встроенный отключаемый ионизатор воздуха
        • Эффективная ароматизация
        • Забор воздуха через арома-капсулу с последующей подачей в камеру с мелкодисперсным паром
        • Ночной режим работы Night Care
        • Отключаемая подсветка бака - иллюминация воды
        • Контурная подсветка ручки управления