Вал гибкий Makita YA00000551

Приобрести вал Makita гибкий ya00000551 Вал Makita гибкий YA00000551 – это запчасть, применяемая в целях монтирования на смену износившимся деталям. Запчасти от Makita отличаются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их установят вы можете не волноваться за продуктивность: Гибкие валы производства компании Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, которая составляет 500 руб. на эту запчасть объясняется применением высококачественных компонентов.



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