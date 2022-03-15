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Силовой гибкий вал с броней Красный Маяк ЭВ-260, 4 м
5.0
2
Найти аналог
Валы и вибронаконечники
    Силовой гибкий вал с броней Красный Маяк ЭВ-260, 4 м
    Арт. X129227020441
    5.0
    2
    Силовой гибкий вал с броней Красный Маяк ЭВ-260, 4 м

      Силовой гибкий вал с броней Красный Маяк ЭВ-260, 4 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X129227020441
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Красный Маяк
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		вал привода
      Длина, мм
      		4000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкий вал ЭВ-260 предназначен для передачи крутящего момента от электродвигателя к вибронаконечнику глубинного вибратора, шлифовальной машине и другому механизму в условиях умеренного климата

        Преимущества

        • Вал силовой гибкий состоит из вала гибкого с наконечниками и резинометаллической брони
        • Вал силовой гибкий рассчитан на вращение только в правую сторону. Все наружные соединения корпусов соединения брони гибкого вала с электродвигателем и вибронаконечником имеют левую резьбу