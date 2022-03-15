Силовой гибкий вал с броней Красный Маяк ЭВ-260, 4 м
Арт. X129227020441
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|вал привода
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Длина, мм
|4000
- Гибкий вал ЭВ-260 предназначен для передачи крутящего момента от электродвигателя к вибронаконечнику глубинного вибратора, шлифовальной машине и другому механизму в условиях умеренного климата
Преимущества
- Вал силовой гибкий состоит из вала гибкого с наконечниками и резинометаллической брони
- Вал силовой гибкий рассчитан на вращение только в правую сторону. Все наружные соединения корпусов соединения брони гибкого вала с электродвигателем и вибронаконечником имеют левую резьбу