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Вал силовой гибкий с броней ИВ-75.03 (6м)
Найти аналог
Валы и вибронаконечники
    Вал силовой гибкий с броней ИВ-75.03 (6м)
    Арт. X129227020447
    Вал силовой гибкий с броней ИВ-75.03 (6м)

      Вал силовой гибкий с броней ИВ-75.03 (6м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X129227020447

      Характеристики

      Производитель
      		Красный Маяк
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		вал привода
      Длина, мм
      		6000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гибкий вал ИВ-75.03 предназначен для передачи крутящего момента от электродвигателя к вибронаконечнику глубинного вибратора, шлифовальной машине и другому механизму в условиях умеренного климата.

        Преимущества

        • Вал силовой гибкий состоит из вала гибкого с наконечниками и резинометаллической брони
        • Вал силовой гибкий рассчитан на вращение только в правую сторону
        • Все наружные соединения корпусов соединения брони гибкого вала с электродвигателем и вибронаконечником имеют левую резьбу