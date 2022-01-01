Вал силовой гибкий с броней ИВ-75.03 (6м)

Преимущества

Вал силовой гибкий состоит из вала гибкого с наконечниками и резинометаллической брони

Вал силовой гибкий рассчитан на вращение только в правую сторону

Все наружные соединения корпусов соединения брони гибкого вала с электродвигателем и вибронаконечником имеют левую резьбу

Гибкий вал ИВ-75.03 предназначен для передачи крутящего момента от электродвигателя к вибронаконечнику глубинного вибратора, шлифовальной машине и другому механизму в условиях умеренного климата.