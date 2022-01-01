Заказать вал ведомый (шпиндель) Stihl fe55 fs36/40 4130 640 2200 Вал ведомый (шпиндель) STIHL FE55 FS36/40 4130 640 2200 – это запчасть, предназначенная в целях установки на смену износившимся комплектующим. Запасные части производства компании STIHL характерны долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их заменят вы можете не волноваться за продуктивность: Валы от STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, которая составляет 325 руб. на представленную деталь оправдана употреблением высококачественных материалов.



Перед тем, как приобрести уточните, совместимы ли данные Валы с вашей техникой. Вы можете выполнить ремонт своими силами, но мы рекомендуем обратиться в центр сервисного обслуживания «Бигам»: специалисты-профессионалы встроят Валы в оборудование.



Вал ведомый (шпиндель) STIHL FE55 FS36/40 4130 640 2200 вы можете купить в интернет-магазине «Бигам» по цене в 325 руб. Для оформления заказа позвоните по телефону 8 800 555 69 73. Доставка осуществляется в любой населенный пункт России. Помимо этого, у вас есть возможность забрать заказ самостоятельно из магазина розничной торговли «Бигам» в вашем городе – услуга предоставляется бесплатно при любой сумме оформленного заказа. Если вы хотите обратиться по поводу приобретения, а также замены деталей в фирменном центре сервисного обслуживания, свяжитесь с менеджером по бесплатному номеру телефона 8 800 555 69 73. В интернет-магазине «Бигам» вал ведомый (шпиндель) Stihl fe55 fs36/40 4130 640 2200 от надежных поставщиков или самого фирмы-производителя – бренда STIHL.