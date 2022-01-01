Вал червячный Sturm CS5060MS-14

Приобрести вал Sturm червячный cs5060ms-14 Вал Sturm червячный CS5060MS-14 представляет собой деталь, предназначенная с целью установки на смену износившимся комплектующим. Детали производства компании STURM характерны долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки можно не бояться за производительность: Валы производства компании STURM могут похвастаться высоким качеством исполнения. Стоимость, составляющая 183 р. на представленную деталь вызвана использованием высококачественных материалов.



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