Труба полипропиленовая Valfex SDR 6 PN20 25x4,2 мм, 4 м

Преимущества

Высокая прочность

Безопасность

Трубы кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R ТМ VALFEX® предназначены для транспортирования воды с температурой до 80°С для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для транспортирования других жидких и газообразных сред, к которым материал труб химически стоек. Производятся методом непрерывной шнековой экструзии.