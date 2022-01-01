Труба полипропиленовая Valfex SDR 6 PN20 25x4,2 мм, 4 м
Арт. X169129109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|4.2
- Трубы кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R ТМ VALFEX® предназначены для транспортирования воды с температурой до 80°С для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для транспортирования других жидких и газообразных сред, к которым материал труб химически стоек. Производятся методом непрерывной шнековой экструзии.
Преимущества
- Высокая прочность
- Безопасность