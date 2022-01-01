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Труба армированная армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 25x4,2 мм, 4 м
540 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба армированная армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 25x4,2 мм, 4 м
    Арт. X169129114
    Труба армированная армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 25x4,2 мм, 4 м

      Труба армированная армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 25x4,2 мм, 4 м

      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169129114

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		4.2
      Все характеристики
      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубы напорные кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R армированные алюминиевой фольгой VALFEX предназначены для транспортирования воды с температурой до 70°С для хозяйственно-питьевого водоснабжения, низкотемпературного отопления, высокотемпературного отопления отопительными приборами с максимальной температурой 90°С, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек. Производятся методом непрерывной шнековой экструзии с армированием среднего слоя алюминиевой фольгой.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Безопасность