Тройник Valfex п/п 20мм

Преимущества

Тройник устойчив к ультрафиолетовому излучению, не подвергается появлению плесени и грибка

Может использоваться в системах с высоким давлением

Полипропиленовый тройник Valfex PPRC 20 белый, предназначен для крепления между собой полипропиленовых труб и разветвления конструкции во время проведения сантехнических работ, в системах горячего и холодного водоснабжения, а также в системах отопления. Полипропилен устойчив к высоким температурам и химическому воздействию, не меняет цвет и не выделяет запахов в процессе эксплуатации, является экологически чистым материалом и не выделяет токсичных веществ в окружающую среду, в том числе под воздействием высоких температур.