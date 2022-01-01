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Тройник Valfex п/п 20мм
12 ₽
Полипропиленовые тройники
    Тройник Valfex п/п 20мм
    Арт. X1691320379
    Тройник Valfex п/п 20мм

      Тройник Valfex п/п 20мм

      12 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691320379

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		тройник
      Материал
      		полипропилен
      Все характеристики
      12 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полипропиленовый тройник Valfex PPRC 20 белый, предназначен для крепления между собой полипропиленовых труб и разветвления конструкции во время проведения сантехнических работ, в системах горячего и холодного водоснабжения, а также в системах отопления. Полипропилен устойчив к высоким температурам и химическому воздействию, не меняет цвет и не выделяет запахов в процессе эксплуатации, является экологически чистым материалом и не выделяет токсичных веществ в окружающую среду, в том числе под воздействием высоких температур. 

        Преимущества

        • Тройник устойчив к ультрафиолетовому излучению, не подвергается появлению плесени и грибка
        • Может использоваться в системах с высоким давлением