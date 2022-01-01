Тройник Valfex п/п 20мм
Арт. X1691320379
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип фитинга
|тройник
|
Материал
|полипропилен
- Полипропиленовый тройник Valfex PPRC 20 белый, предназначен для крепления между собой полипропиленовых труб и разветвления конструкции во время проведения сантехнических работ, в системах горячего и холодного водоснабжения, а также в системах отопления. Полипропилен устойчив к высоким температурам и химическому воздействию, не меняет цвет и не выделяет запахов в процессе эксплуатации, является экологически чистым материалом и не выделяет токсичных веществ в окружающую среду, в том числе под воздействием высоких температур.
Преимущества
- Тройник устойчив к ультрафиолетовому излучению, не подвергается появлению плесени и грибка
- Может использоваться в системах с высоким давлением