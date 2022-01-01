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Труба полипропиленовая армированная Valfex SDR 7,4 PN20 40x5,5 мм, 4 м
760 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая армированная Valfex SDR 7,4 PN20 40x5,5 мм, 4 м
    Арт. X169129135
    Труба полипропиленовая армированная Valfex SDR 7,4 PN20 40x5,5 мм, 4 м

      Труба полипропиленовая армированная Valfex SDR 7,4 PN20 40x5,5 мм, 4 м

      760 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169129135

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		5.5
      Все характеристики
      760 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Труба армированная VALFEX стекловолокно SDR 7,4 PN20 40x5.5 40мм используется в системах трубопровода для проведения воды, теплоносителей и иных жидкостей, нуждающихся в транспортировке. Подходит для использования в хозяйственном водоснабжении для переноса питьевой воды при температуре менее семидесяти градусов, и для отопительных систем с температурой носящей тепло среды не более девяноста градусов. Труба Valfex PP-R белая 40х5.5 мм отличается стойкостью к агрессивным и химическим средам, не боится длительного воздействия горячих и холодных составов. Благодаря трехслойному устройству и оснащением прослойкой из стекловолокна, труба не проводит тепло, оставаясь безопасной для прикосновения, не ржавеет и не образует конденсата, что делает ее идеальной для применения как для проведения трубопроводов в зданиях жилого типа, так и промышленного назначения.

        Преимущества трубы VALFEX PP-R белой, армированной стекловолокном, 40х5.5 мм, 4 м, Т 90°С Ру20 SDR7.4:

        • Прочная;
        • Устойчивая к химическим соединениям;
        • Термостойкая;
        • Универсальная;
        • Безопасная.

        Комплектация:

        • Труба 4 метра;
        • Упаковка.