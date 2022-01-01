Труба полипропиленовая армированная Valfex SDR 7,4 PN20 40x5,5 мм, 4 м

Труба армированная VALFEX стекловолокно SDR 7,4 PN20 40x5.5 40мм используется в системах трубопровода для проведения воды, теплоносителей и иных жидкостей, нуждающихся в транспортировке. Подходит для использования в хозяйственном водоснабжении для переноса питьевой воды при температуре менее семидесяти градусов, и для отопительных систем с температурой носящей тепло среды не более девяноста градусов. Труба Valfex PP-R белая 40х5.5 мм отличается стойкостью к агрессивным и химическим средам, не боится длительного воздействия горячих и холодных составов. Благодаря трехслойному устройству и оснащением прослойкой из стекловолокна, труба не проводит тепло, оставаясь безопасной для прикосновения, не ржавеет и не образует конденсата, что делает ее идеальной для применения как для проведения трубопроводов в зданиях жилого типа, так и промышленного назначения.

Преимущества трубы VALFEX PP-R белой, армированной стекловолокном, 40х5.5 мм, 4 м, Т 90°С Ру20 SDR7.4:

Прочная;

Устойчивая к химическим соединениям;

Термостойкая;

Универсальная;

Безопасная.

Комплектация: