Труба полипропиленовая армированная Valfex SDR 7,4 PN20 40x5,5 мм, 4 м
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|5.5
Труба армированная VALFEX стекловолокно SDR 7,4 PN20 40x5.5 40мм используется в системах трубопровода для проведения воды, теплоносителей и иных жидкостей, нуждающихся в транспортировке. Подходит для использования в хозяйственном водоснабжении для переноса питьевой воды при температуре менее семидесяти градусов, и для отопительных систем с температурой носящей тепло среды не более девяноста градусов. Труба Valfex PP-R белая 40х5.5 мм отличается стойкостью к агрессивным и химическим средам, не боится длительного воздействия горячих и холодных составов. Благодаря трехслойному устройству и оснащением прослойкой из стекловолокна, труба не проводит тепло, оставаясь безопасной для прикосновения, не ржавеет и не образует конденсата, что делает ее идеальной для применения как для проведения трубопроводов в зданиях жилого типа, так и промышленного назначения.
Преимущества трубы VALFEX PP-R белой, армированной стекловолокном, 40х5.5 мм, 4 м, Т 90°С Ру20 SDR7.4:
- Прочная;
- Устойчивая к химическим соединениям;
- Термостойкая;
- Универсальная;
- Безопасная.
Комплектация:
- Труба 4 метра;
- Упаковка.