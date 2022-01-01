Муфта комб. разъемн. Valfex ВР 25х1"
Арт. X16913202250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|муфта
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Материал
|полипропилен
- Комбинированный полипропиленовый фитинг, закладная деталь изготовлена из латуни марки ЛС-59-2. Представляет собой разъемное соединение между металлической и пластиковой трубой. Латунные части производятся методом горячего штампования, пластиковые - методом литья под давлением.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость