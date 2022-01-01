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Муфта комб. разъемн. Valfex ВР 25х1"
195 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Муфта комб. разъемн. Valfex ВР 25х1"
    Арт. X16913202250
    Муфта комб. разъемн. Valfex ВР 25х1"

      Муфта комб. разъемн. Valfex ВР 25х1"

      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913202250

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		муфта
      Материал
      		полипропилен
      Все характеристики
      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный полипропиленовый фитинг, закладная деталь изготовлена из латуни марки ЛС-59-2. Представляет собой разъемное соединение между металлической и пластиковой трубой. Латунные части производятся методом горячего штампования, пластиковые - методом литья под давлением.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость