Труба полипропиленовая Valfex SDR 6 PN20 63x10,5 мм, 4 м
Арт. X169129126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|10.5
- Подходит для систем питьевого и хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, а также технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные к материалам трубы.
Преимущества
- Экологичность
- Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства