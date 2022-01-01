Труба полипропиленовая Valfex SDR 6 PN20 63x10,5 мм, 4 м

Преимущества

Экологичность

Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства

Подходит для систем питьевого и хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, а также технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные к материалам трубы.