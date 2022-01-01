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Труба полипропиленовая Valfex SDR 6 PN20 63x10,5 мм, 4 м
Найти аналог
Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая Valfex SDR 6 PN20 63x10,5 мм, 4 м
    Арт. X169129126
    Труба полипропиленовая Valfex SDR 6 PN20 63x10,5 мм, 4 м

      Труба полипропиленовая Valfex SDR 6 PN20 63x10,5 мм, 4 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169129126

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		10.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Подходит для систем питьевого и хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, а также технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные к материалам трубы. 

        Преимущества

        • Экологичность
        • Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства