Вентиль проходной Valfex 20х1/2" 90гр.
Арт. X1691320159
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. рабочая температура, °С
|90
|
Газовый
|Нет
- Полипропиленовый вентиль - корпусной фитинг с механизмом регулирования шпиндельного типа расположенного под углом 90 градусов к направлению потока, позволяет плавно регулировать его в системе. Вращение маховика против часовой стрелки открывает вентиль, а по часовой закрывает.
Преимущества
- Экологичность, эстетичность, коррозионная стойкость
- Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства