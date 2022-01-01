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Вентиль проходной Valfex 20х1/2" 90гр.
Найти аналог
Полипропиленовые вентили
    Вентиль проходной Valfex 20х1/2" 90гр.
    Арт. X1691320159
    Вентиль проходной Valfex 20х1/2" 90гр.

      Вентиль проходной Valfex 20х1/2" 90гр.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X1691320159

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. рабочая температура, °С
      		90
      Газовый
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полипропиленовый вентиль - корпусной фитинг с механизмом регулирования шпиндельного типа расположенного под углом 90 градусов к направлению потока, позволяет плавно регулировать его в системе. Вращение маховика против часовой стрелки открывает вентиль, а по часовой закрывает.

        Преимущества

        • Экологичность, эстетичность, коррозионная стойкость
        • Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства