Вентиль проходной Valfex 20х1/2" 90гр.

Преимущества

Экологичность, эстетичность, коррозионная стойкость

Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства

Полипропиленовый вентиль - корпусной фитинг с механизмом регулирования шпиндельного типа расположенного под углом 90 градусов к направлению потока, позволяет плавно регулировать его в системе. Вращение маховика против часовой стрелки открывает вентиль, а по часовой закрывает.