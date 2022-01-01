Комплект настен. для смес. Valfex НР 25х3/4"

Преимущества

Экологичность, эстетичность, коррозионная стойкость

Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства

Комплект настенный для смесителя представляет из себя комбинированный полипропиленовый фитинг. Используется для монтажа к трубопроводу и установки смесителя непосредственно на стене.