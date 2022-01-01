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Комплект настен. для смес. Valfex НР 25х3/4"
290 ₽
Крепления полипропиленовые
    Комплект настен. для смес. Valfex НР 25х3/4"
    Арт. X16913240
    Комплект настен. для смес. Valfex НР 25х3/4"

      Комплект настен. для смес. Valfex НР 25х3/4"

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913240

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		крепление
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект настенный для смесителя представляет из себя комбинированный полипропиленовый фитинг. Используется для монтажа к трубопроводу и установки смесителя непосредственно на стене.

        Преимущества

        • Экологичность, эстетичность, коррозионная стойкость
        • Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства