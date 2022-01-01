Комплект настен. для смес. Valfex НР 25х3/4"
Арт. X16913240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|крепление
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Тип соединения
|резьбовое
- Комплект настенный для смесителя представляет из себя комбинированный полипропиленовый фитинг. Используется для монтажа к трубопроводу и установки смесителя непосредственно на стене.
Преимущества
- Экологичность, эстетичность, коррозионная стойкость
- Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства