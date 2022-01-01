Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 20x3,4 мм, 4 м

Трубу Valfex купить для установки в систему домашнего водоснабжения будет практичным решением, ведь она обладает всеми качествами, необходимыми для долгого и исправного функционирования. Во-первых, труба изготовлена из полимеризованного полипропилена, что обеспечивает ей устойчивость к воздействию высоких температур и химических соединений. Между двумя слоями высококачественного пластика расположен слой фольги, который дает трубе дополнительную герметичность: труба не пропускает воздух и не протекает при повреждении внешнего слоя. Сварочный шов полотна трубы был создан по инновационной технологии, благодаря чему соединение получилось гладким, и невероятно прочным. Поэтому труба Valfex армированная алюминием способна выдерживать температуру до девяноста градусов Цельсия, и является идеальным вариантом для транспортировки холодной и горячей воды для хозяйственного пользования и питья, а также обеспечения отоплением отдельных приборов, квартир и целых домов.

Преимущества трубы полипропиленовой Valfex:

Не требует зачистки перед монтажом;

Высокопрочная;

Термостойкая;

Не подвержена действию химических веществ;

Образует плотное соединение;

Подходит для снабжения дома питьевой водой.

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