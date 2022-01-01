Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 20x3,4 мм, 4 м
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|3.4
Трубу Valfex купить для установки в систему домашнего водоснабжения будет практичным решением, ведь она обладает всеми качествами, необходимыми для долгого и исправного функционирования. Во-первых, труба изготовлена из полимеризованного полипропилена, что обеспечивает ей устойчивость к воздействию высоких температур и химических соединений. Между двумя слоями высококачественного пластика расположен слой фольги, который дает трубе дополнительную герметичность: труба не пропускает воздух и не протекает при повреждении внешнего слоя. Сварочный шов полотна трубы был создан по инновационной технологии, благодаря чему соединение получилось гладким, и невероятно прочным. Поэтому труба Valfex армированная алюминием способна выдерживать температуру до девяноста градусов Цельсия, и является идеальным вариантом для транспортировки холодной и горячей воды для хозяйственного пользования и питья, а также обеспечения отоплением отдельных приборов, квартир и целых домов.
Преимущества трубы полипропиленовой Valfex:
- Не требует зачистки перед монтажом;
- Высокопрочная;
- Термостойкая;
- Не подвержена действию химических веществ;
- Образует плотное соединение;
- Подходит для снабжения дома питьевой водой.
Комплектация:
- Труба;
- Упаковка.