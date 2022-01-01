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Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 20x3,4 мм, 4 м
360 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 20x3,4 мм, 4 м
    Арт. X169129127
    Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 20x3,4 мм, 4 м

      Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 20x3,4 мм, 4 м

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169129127

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		3.4
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Трубу Valfex купить для установки в систему домашнего водоснабжения будет практичным решением, ведь она обладает всеми качествами, необходимыми для долгого и исправного функционирования. Во-первых, труба изготовлена из полимеризованного полипропилена, что обеспечивает ей устойчивость к воздействию высоких температур и химических соединений. Между двумя слоями высококачественного пластика расположен слой фольги, который дает трубе дополнительную герметичность: труба не пропускает воздух и не протекает при повреждении внешнего слоя. Сварочный шов полотна трубы был создан по инновационной технологии, благодаря чему соединение получилось гладким, и невероятно прочным. Поэтому труба Valfex армированная алюминием способна выдерживать температуру до девяноста градусов Цельсия, и является идеальным вариантом для транспортировки холодной и горячей воды для хозяйственного пользования и питья, а также обеспечения отоплением отдельных приборов, квартир и целых домов.

        Преимущества трубы полипропиленовой Valfex:

        • Не требует зачистки перед монтажом;
        • Высокопрочная;
        • Термостойкая;
        • Не подвержена действию химических веществ;
        • Образует плотное соединение;
        • Подходит для снабжения дома питьевой водой.

        Комплектация:

        • Труба;
        • Упаковка.