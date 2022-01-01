Муфта переходная Valfex ВР 32х1" под ключ

Преимущества

Экологичность, эстетичность, коррозионная стойкость

Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства

Муфта переходная с внутренней резьбой под ключ предназначена для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением при организации систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения и разводки систем центрального отопления с рабочей температурой до + 95 °С.