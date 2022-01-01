Муфта переходная Valfex ВР 32х1" под ключ
Арт. X16913202278
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое, сварка
- Муфта переходная с внутренней резьбой под ключ предназначена для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением при организации систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения и разводки систем центрального отопления с рабочей температурой до + 95 °С.
Преимущества
- Экологичность, эстетичность, коррозионная стойкость
- Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства