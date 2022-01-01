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Муфта переходная Valfex ВР 32х1" под ключ
100 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Муфта переходная Valfex ВР 32х1" под ключ
    Арт. X16913202278
    Муфта переходная Valfex ВР 32х1" под ключ

      Муфта переходная Valfex ВР 32х1" под ключ

      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913202278

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое, сварка
      Все характеристики
      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфта переходная с внутренней резьбой под ключ предназначена для соединения полипропиленовой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением при организации систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения и разводки систем центрального отопления с рабочей температурой до + 95 °С.

        Преимущества

        • Экологичность, эстетичность, коррозионная стойкость
        • Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства