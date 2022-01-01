Тройник переходной Valfex НР 32х1/2"х32

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Комбинированный полипропиленовый фитинг, закладная деталь изготовлена из латуни марки ЛС-59-2. Обеспечивает боковой переход с основной магистрали на дюймовую резьбу в системах водоснабжения и отопления. Латунные части производятся методом горячего штампования, пластиковые - методом литья под давлением.