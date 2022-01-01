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Тройник переходной Valfex НР 32х1/2"х32
95 ₽
Полипропиленовые тройники
    Тройник переходной Valfex НР 32х1/2"х32
    Арт. X16913203142
    Тройник переходной Valfex НР 32х1/2"х32

      Тройник переходной Valfex НР 32х1/2"х32

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913203142

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		сварка
      Все характеристики
      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный полипропиленовый фитинг, закладная деталь изготовлена из латуни марки ЛС-59-2. Обеспечивает боковой переход с основной магистрали на дюймовую резьбу в системах водоснабжения и отопления. Латунные части производятся методом горячего штампования, пластиковые - методом литья под давлением.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость