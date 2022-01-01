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Опора с креп. Valfex 40/42
12 ₽
Крепления полипропиленовые
    Опора с креп. Valfex 40/42
    Арт. X16913212734
    Опора с креп. Valfex 40/42

      Опора с креп. Valfex 40/42

      12 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913212734

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		опора
      Материал
      		полипропилен
      Все характеристики
      12 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полипропиленовая одинарная опора предназначена для фиксации конструкции трубопроводов систем водоснабжения и отопления на стенах из разных строительных материалов, таких как гипсокартон, бетон, дерево и т.д. Конструкция получается максимально прочная и незаметная, вся система имеет приятный, аккуратный внешний вид.

        Преимущества

        • Надежность
        • Прочность