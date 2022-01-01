Кран шаровой Valfex угловой для радиатора 20х1/2"

Кран VALFEX ½ это оптимальный и комфортный в применении запорный механизм для отопительных и водоснабжающих систем. Благодаря изготовлению из литого сополимера полипропилена, кран приобрел высокую термостойкость, устойчивость к агрессивным химическим средам и выносливость перед большим напором. Кран подключается боковым способом и используется в качестве соединительного устройства трубы с радиатором, транспортировки жидкостей. Купить кран VALFEX можно для применения в хозяйственных или промышленных масштабах.

Преимущества VALFEX крана полипропиленового:

Стойкий к высоким температурам;

Выдерживает большое давление;

Подходит для длительной эксплуатации;

Эффективен;

Прочен;

Прост в обращении.

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