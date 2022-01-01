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Кран шаровой Valfex угловой для радиатора 20х1/2"
290 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой Valfex угловой для радиатора 20х1/2"
    Арт. X1691320167
    Кран шаровой Valfex угловой для радиатора 20х1/2"

      Кран шаровой Valfex угловой для радиатора 20х1/2"

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691320167

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Макс. рабочая температура, °С
      		90
      Газовый
      		Нет
      Покрытие
      		никелированное
      Материал
      		полипропилен
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Кран VALFEX ½ это оптимальный и комфортный в применении запорный механизм для отопительных и водоснабжающих систем. Благодаря изготовлению из литого сополимера полипропилена, кран приобрел высокую термостойкость, устойчивость к агрессивным химическим средам и выносливость перед большим напором. Кран подключается боковым способом и используется в качестве соединительного устройства трубы с радиатором, транспортировки жидкостей. Купить кран VALFEX можно для применения в хозяйственных или промышленных масштабах.

        Преимущества VALFEX крана полипропиленового:

        • Стойкий к высоким температурам;
        • Выдерживает большое давление;
        • Подходит для длительной эксплуатации;
        • Эффективен;
        • Прочен;
        • Прост в обращении.

        Комплектация:

        • Кран;
        • Упаковка.