Кран шаровой Valfex угловой для радиатора 20х1/2"
Арт. X1691320167
Характеристики
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Производитель
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Макс. рабочая температура, °С
|90
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Газовый
|Нет
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Покрытие
|никелированное
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Материал
|полипропилен
Кран VALFEX ½ это оптимальный и комфортный в применении запорный механизм для отопительных и водоснабжающих систем. Благодаря изготовлению из литого сополимера полипропилена, кран приобрел высокую термостойкость, устойчивость к агрессивным химическим средам и выносливость перед большим напором. Кран подключается боковым способом и используется в качестве соединительного устройства трубы с радиатором, транспортировки жидкостей. Купить кран VALFEX можно для применения в хозяйственных или промышленных масштабах.
Преимущества VALFEX крана полипропиленового:
- Стойкий к высоким температурам;
- Выдерживает большое давление;
- Подходит для длительной эксплуатации;
- Эффективен;
- Прочен;
- Прост в обращении.
Комплектация:
- Кран;
- Упаковка.