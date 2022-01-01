Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 32x5,4 мм, 2 м

Труба армированная ALUMINIUM SDR-6 PN-25 используется в системах холодного и горячего водоснабжения. Это трехслойная труба, изготовленная из полипропилена, которая обладает высокой устойчивостью к агрессивным химическим веществам, ржавчине и образованию плесени. Средний слой трубы оснащен армированием алюминиевой фольгой, поэтому она обладает высокой герметичностью и подходит для подачи питьевой воды. Эксплуатация трубы ALUMINIUM SDR-6 PN-25 для водоснабжения возможна при температуре воды до 70°С, а при использовании с отопительными приборами – до 90°С. Вы можете выгодно купить трубу VALFEX ALUMINIUM SDR-6 PN-25 в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества трубы VALFEX SDR-6 PN-25 армированной алюминием