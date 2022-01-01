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Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 32x5,4 мм, 2 м
800 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 32x5,4 мм, 2 м
    Арт. X169129128
    Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 32x5,4 мм, 2 м

      Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 32x5,4 мм, 2 м

      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169129128

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		2
      Толщина стенки трубы, мм
      		5.4
      Все характеристики
      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Труба армированная ALUMINIUM SDR-6 PN-25 используется в системах холодного и горячего водоснабжения. Это трехслойная труба, изготовленная из полипропилена, которая обладает высокой устойчивостью к агрессивным химическим веществам, ржавчине и образованию плесени. Средний слой трубы оснащен армированием алюминиевой фольгой, поэтому она обладает высокой герметичностью и подходит для подачи питьевой воды. Эксплуатация трубы ALUMINIUM SDR-6 PN-25 для водоснабжения возможна при температуре воды до 70°С, а при использовании с отопительными приборами – до 90°С. Вы можете выгодно купить трубу VALFEX ALUMINIUM SDR-6 PN-25 в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества трубы VALFEX SDR-6 PN-25 армированной алюминием

        • Герметичность
        • Химическая стойкость
        • Высокая прочность
        • Простота монтажа
        • Долгий срок службы