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Труба полипропиленовая армированная Valfex SDR 7,4 PN20 32x4,4 мм, 4 м
560 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая армированная Valfex SDR 7,4 PN20 32x4,4 мм, 4 м
    Арт. X169129132
    Труба полипропиленовая армированная Valfex SDR 7,4 PN20 32x4,4 мм, 4 м

      Труба полипропиленовая армированная Valfex SDR 7,4 PN20 32x4,4 мм, 4 м

      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169129132

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		4.4
      Все характеристики
      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубы кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R трехслойные стеклонаполненные (средний слой армирован стекловолокном) (PP-R/PP-R GF/ PP-R) ТМ VALFEX® предназначены для транспортирования воды с температурой до 70°С для хозяйственно-питьевого водоснабжения, низкотемпературного отопления, высокотемпературного отопления отопительными приборами с температурой 90°С, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Безопасность