Труба полипропиленовая армированная Valfex SDR 7,4 PN20 50x6,9 мм, 4 м

Преимущества

Высокая прочность

Безопасность

Трубы кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R трехслойные стеклонаполненные (средний слой армирован стекловолокном) (PP-R/PP-R GF/ PP-R) ТМ VALFEX® предназначены для транспортирования воды с температурой до 70°С для хозяйственно-питьевого водоснабжения, низкотемпературного отопления, высокотемпературного отопления отопительными приборами с температурой 90°С, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек.