Труба полипропиленовая армированная Valfex SDR 7,4 PN20 50x6,9 мм, 4 м
Арт. X169129133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|6.9
- Трубы кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R трехслойные стеклонаполненные (средний слой армирован стекловолокном) (PP-R/PP-R GF/ PP-R) ТМ VALFEX® предназначены для транспортирования воды с температурой до 70°С для хозяйственно-питьевого водоснабжения, низкотемпературного отопления, высокотемпературного отопления отопительными приборами с температурой 90°С, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек.
Преимущества
- Высокая прочность
- Безопасность