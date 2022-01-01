Труба полипропиленовая Valfex SDR 6 PN20 20x3,4 мм, 4 м
Арт. X169129108
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. длина, м
|4
|
Толщина стенки трубы, мм
|3.4
- Трубы кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена предназначены для транспортирования воды с температурой до 80°С для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для транспортирования других жидких и газообразных сред, к которым материал труб химически стоек.
Преимущества
- Экологичность, эстетичность, коррозионная стойкость
- Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства