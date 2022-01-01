Труба полипропиленовая Valfex SDR 6 PN20 20x3,4 мм, 4 м

Преимущества

Экологичность, эстетичность, коррозионная стойкость

Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства

Трубы кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена предназначены для транспортирования воды с температурой до 80°С для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для транспортирования других жидких и газообразных сред, к которым материал труб химически стоек.