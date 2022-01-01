Кран шаровой для радиатора Valfex прямой 25х3/4"
Арт. X1691320144
Характеристики
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Производитель
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Газовый
|Нет
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Материал
|латунь, полипропилен
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Диаметр трубы, мм
|25
Описание:Применяется для подключения радиаторов к разводке из полипропиленовых труб, предназначен для полного перекрытия теплового потока , имеет два рабочих положения- "открыто-закрыто".
Преимущества:
- Экологичность, эстетичность, коррозионная стойкость.
- Возможность отсоединения трубы от радиатора.
- Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства.