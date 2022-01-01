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Кран шаровой для радиатора Valfex прямой 25х3/4"
370 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой для радиатора Valfex прямой 25х3/4"
    Арт. X1691320144
    Кран шаровой для радиатора Valfex прямой 25х3/4"

      Кран шаровой для радиатора Valfex прямой 25х3/4"

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691320144

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Газовый
      		Нет
      Материал
      		латунь, полипропилен
      Диаметр трубы, мм
      		25
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Применяется для подключения радиаторов к разводке из полипропиленовых труб, предназначен для полного перекрытия теплового потока , имеет два рабочих положения- "открыто-закрыто".

        Преимущества:

        • Экологичность, эстетичность, коррозионная стойкость.
        • Возможность отсоединения трубы от радиатора.
        • Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства.