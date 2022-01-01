Кран шаровой для радиатора Valfex прямой 25х3/4"

Описание:

Преимущества:

Экологичность, эстетичность, коррозионная стойкость.

Возможность отсоединения трубы от радиатора.

Долговечность: гарантия — 10 лет со дня производства.

Применяется для подключения радиаторов к разводке из полипропиленовых труб, предназначен для полного перекрытия теплового потока , имеет два рабочих положения- "открыто-закрыто".