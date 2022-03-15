Преимущества

Шубка,изготовленная из высококачественного велюра на тканой основе,надежно крепится к оснастке при помощи клеевого состава

Высота и плотность ворса оптимальны для окраса гладких поверхностей

Валик велюр 0302002 (4/250/40 мм) применяется для нанесения лаков, красок, эмалей и других лакокрасочных материалов на небольшие поверхности.