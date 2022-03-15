Валик велюр 0302002 (4/250/40 мм)
Арт. Х153710845
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|валик без ручки
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Материал валика
|велюр
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- Валик велюр 0302002 (4/250/40 мм) применяется для нанесения лаков, красок, эмалей и других лакокрасочных материалов на небольшие поверхности.
Преимущества
- Шубка,изготовленная из высококачественного велюра на тканой основе,надежно крепится к оснастке при помощи клеевого состава
- Высота и плотность ворса оптимальны для окраса гладких поверхностей