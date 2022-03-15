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Валик велюр 0302002 (4/250/40 мм)
5.0
2
190 ₽
Ролики для малярного валика
    Валик велюр 0302002 (4/250/40 мм)
    Арт. Х153710845
    5.0
    2
    Валик велюр 0302002 (4/250/40 мм)

      Валик велюр 0302002 (4/250/40 мм)

      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710845
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		велюр
      Все характеристики
      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Валик велюр 0302002 (4/250/40 мм) применяется для нанесения лаков, красок, эмалей и других лакокрасочных материалов на небольшие поверхности.

        Преимущества

        • Шубка,изготовленная из высококачественного велюра на тканой основе,надежно крепится к оснастке при помощи клеевого состава
        • Высота и плотность ворса оптимальны для окраса гладких поверхностей