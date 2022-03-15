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Валик полиакрил 0302012 (11/250/48 мм)
5.0
2
120 ₽
Ролики для малярного валика
    Валик полиакрил 0302012 (11/250/48 мм)
    Арт. Х153710847
    5.0
    2
    Валик полиакрил 0302012 (11/250/48 мм)

      Валик полиакрил 0302012 (11/250/48 мм)

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710847
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для нанесения лакокрасочных материалов на масляной основе и иных типов ЛКМ при проведении отделочных работ.

        Преимущества

        • Шубка изготовлена из полиакрила на тканой основе, волокна которого хорошо впитывают, удерживают и равномерно распределяют лакокрасочный материал по обрабатываемой поверхности
        • Высота и плотность нитяного крученого ворса оптимальны для окраса шероховатых поверхностей лакокрасочными материалами средней вязкости
        • Шубка валика надежно крепится к оснастке при помощи клеевого состава