Валик полиакрил 0302041 (18/180/48 мм)
Арт. Х153710848
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|валик без ручки
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Материал валика
|полиакрил
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- Валик полиакрил 0302041 (18/180/48 мм) применяется для нанесения лакокрасочных материалов на масляной основе и иных типов ЛКМ при проведении отделочных работ.
Преимущества
- Шубка изготовлена из полиакрила на тканой основе, волокна которого хорошо впитывают, удерживают и равномерно распределяют лакокрасочный материал по обрабатываемой поверхности
- Высота и плотность нитяного крученого ворса оптимальны для окраса шероховатых и неровных поверхностей лакокрасочными материалами средней вязкости
- Шубка валика надежно крепится к оснастке при помощи клеевого состава