Преимущества

Шубка изготовлена из полиакрила на тканой основе, волокна которого хорошо впитывают, удерживают и равномерно распределяют лакокрасочный материал по обрабатываемой поверхности

Высота и плотность нитяного крученого ворса оптимальны для окраса шероховатых и неровных поверхностей лакокрасочными материалами средней вязкости

Шубка валика надежно крепится к оснастке при помощи клеевого состава

Валик полиакрил 0302041 (18/180/48 мм) применяется для нанесения лакокрасочных материалов на масляной основе и иных типов ЛКМ при проведении отделочных работ.